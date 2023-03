"Zemsta" u Osterwy. W teatrze pokażą, że w XVIII wieku nie było tak wspaniale

- Teatr musi stać na klasyce – mówią w Teatrze Osterwy. Już jutro wieczorem będzie w nim premiera „Zemsty” w reżyserii Andrzeja Ozgi. Takie mamy czasy, że będzie to komedia z nutką goryczki.

- Nie liczyłem, ile razy wystawiono „Zemstę” od chwili jej wydania, ale w przyszłym roku będzie 200-lecie tego dramatu. Ja sam widziałem około dwudziestu jej wersji. Nam chodzi o to, żeby odczytać „Zemstę” współcześnie. To nie oznacza, że będziemy zakładać jeansy i pić coca-colę. Chcemy spojrzeć na „Zemstę” z punktu widzenia dzisiejszego myślenia o sarmatyzmie, o wieku XVIII. Gramy komedię, ale z lekką nutką goryczki, która wynika z tego, że ten świat sarmacki z punktu widzenia dzisiejszej historii to był apartheid. To nie jest świat fantastyczny, ciepły, rumiany… Tym się jednak bawimy, bo gramy przecież komedię – mówi nam Andrzej Ozga. Jest reżyserem „Zemsty”, która już w sobotę 11 marca będzie miała swoją premierę na deskach Teatru Osterwy. A to, że jest ona wystawiana akurat teraz, ma swoje uzasadnienie…

Mamy Rok Fredry

- 2023 jest Rokiem Aleksandra Fredry i chcieliśmy, żeby jego sztuka zagościła na naszych deskach. Wydaje się też, że „Zemsta” jest sztuką, która teraz mówi również o sytuacji za naszą wschodnią granicą. Fredro z tamtych terenów pochodził, tam pisał, tam umieszczał akcję. Chcemy przypomnieć, że my jesteśmy zamknięci w zamkach, ale wokół tych zamków dzieją się rzeczy, które powinny nas dotyczyć – mówi nam Jan Tomaszewicz, dyrektor gorzowskiego teatru.

- „Zemsta” dotyczy konkretnego zamku na terenach, które były zamieszkiwane przez ludność ukraińską – mówi z kolei reżyser. – Rewersem tego, co dzieje się na zamku, był świat języka ukraińskiego, świat ludowy – dodaje A. Ozga, który wcześniej w Gorzowie wyreżyserował m.in. „Opowieść wigilijną”.

Nawiązania do Ukrainy będą i zauważalne, i słyszalne. Potwierdza to nasz reporter, który w środowy wieczór był w teatrze na jednej z ostatnich prób.

Warto robić klasykę

„Zemsta” to jeden z bardziej klasycznych polskich dramatów.

- Dla aktora w dzisiejszych czasach jest to ciekawym przeżyciem. Warto taki teatr robić – mówi Artur Nełkowski, który wciela się w postać Cześnika Raptusiewicza. – Fajnie zagrać takiego zawadiakę o małym ilorazie inteligencji, niemniej jednak tam, gdzie dochodzi do pewnych przepychanek z Rejentem, bardzo gwałtownie myślącego – śmieje się gorzowski aktor, przyznając że lubi grać energiczne role, które mają rozbawić widza.