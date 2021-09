Zepsuty szynobus czy lokomotywa? W Gorzowie i okolicy to już norma!

- My nigdy nie wiemy, czy pociąg przyjedzie o czasie. Doszło już do tego, że codziennie wyglądamy z okna domu, czy szynobus jedzie w kierunku Krzyża, z którego później jedzie w kierunku Gorzowa - opowiada pan Jacek.

Nasz Czytelnik pracę w Gorzowie rozpoczyna o 10.00. By wiedzieć, jak dojedzie do roboty, musi wyglądać pociągu już przed 8.00. Pociąg z Gorzowa jest na stacji Strzelce Kraj. Wschód o 7.53.

- Jeśli pociąg jedzie, to decydujemy się na podróż pociągiem, bo jest szansa, że do Gorzowa przyjedzie w miarę punktualnie. Jeśli jednak szynobus spóźnia się co najmniej kwadrans, to rezygnujemy z pociągu i wsiadamy w samochód. Nigdy przecież nie ma pewności, że na trasie do Krzyża czy z powrotem też się nie zepsuje - opowiada Czytelnik.

Gdy musi korzystać z samochodu, przeklina na czym świat stoi:

- To nie jest robota, bo za bilet miesięczny na kolei to płacimy z żoną łącznie ponad 400 zł, a tu dodatkowo trzeba jeszcze płacić za paliwo, które przecież drożeje - mówi pan Jacek. Wspólnie z nim liczymy, że gdyby miał dojeżdżać do Gorzowa autem, kosztowałoby go to około 800 zł miesięcznie, a więc prawie dwa razy więcej niż pociągiem.