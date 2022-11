Zima w Gorzowie? Panie kochany! Kiedyś to były zimy! Śniegu było tyle, że paraliżował miasto

Te zdjęcia to nie lada gratka dla naszych starszych i młodszych Czytelników. Dlaczego? Bo ci pierwsi mają teraz możliwość, odkurzyć swoje wspomnienia z dawnych lat, gdy na naszych ulicach śniegu nie brakowało, a ci drudzy mogą nacieszyć oko tym, jak to kiedyś było i jak się kiedyś żyło. Zima w Gorzowie jak na razie za bardzo się nie zadomowiła... Miasto wygląda pięknie wieczorową porą za sprawą świątecznych światełek. A teraz pytania do Was! Gdzie chodziliście na sanki? Gdzie lepiliście bałwany, gdzie urządzaliście bitwy na śnieżki? Dajcie nam znać w komentarzach! A jeśli w swoich zbiorach też posiadacie takie piękne, zimowe fotografie to podeślijcie je nam na maila: [email protected] lub podeślijcie w komentarzu albo wiadomości na facebooku. Koniecznie! Kiedyś to były zimy! W całej Polsce tworzyły się wielkie zaspy! WIDEO: Jaka zima nas czeka?