Żłobki w Gorzowie trzeba będzie zamknąć? Koronowirus kradnie pieniądze

Wiele punktów handlowych i gastronomicznych jest zamkniętych. Trzeba będzie więc pomóc przedsiębiorcom. W piątek 17 kwietnia radni przyjęli program pomocowy „Gorzowska Dycha”. Zakłada on, że miasto będzie umarzało przedsiębiorcom np. czynsze i opłaty. A to spowoduje, że do miejskiej kasy nie wpłynie 8 mln zł (bo tyle właśnie pieniędzy na tę formę pomocy chcą przekazać urzędnicy). Oprócz tego miasto przeznaczy 2 mln zł na dopłaty do utrzymania miejsc pracy.

- Ponieważ trzeba będzie znaleźć pieniądze, by dołożyć do szkół i przedszkoli, miasto może być zmuszone do zamknięcia części żłobków. Ich pracownicy mogą stracić pracę. A jeśli kryzys gospodarczy będzie postępował, może to dotyczyć nawet szkół i przedszkoli – mówi nam Wiesław Ciepiela, rzecznik urzędu miasta. – Zachwianie i tak już trudnym budżetem tych placówek może to spowodować. W szkołach i przedszkolach trzeba będzie zrezygnować z różnych działań innowacyjnych, z modernizacji, z nowatorskich programów. A to z pewnością nie koniec ograniczeń – dodaje rzecznik.