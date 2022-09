Złoty czy srebrny? To będzie 30. medal Stali Gorzów!

Stal Gorzów to klub z jedną z większych zdobyczy medalowej w polskim ligowym żużlu. Na swoim koncie żółto-niebiescy mają już 29 krążków i ustępują jedynie Unii Leszno, która zdobyła do tej pory 33 medale.

W tym sezonie stalowcy powiększyli swój dorobek. W niedzielę 25 września odbiorą bowiem 30. krążek w swoim 56. sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej. Jeśli pokonają w dwumeczu Motor Lublin, zdobędą dziesiąty tytuł drużynowych mistrzów Polski. Jeśli zdarzy się porażka, zawodnicy odbiorą piętnaste srebro w historii klubu.

Ostatnie kilkanaście lat - od czasu powrotu do ekstraligi w sezonie 2008 - to bardzo udany okres dla gorzowian. W tym czasie zdobyli dziewięć medali, w tym dwa złote. A w ostatnich dziewięciu latach aż siedmiokrotnie wskakiwali na podium.

W klasyfikacji wszech czasów Stal Gorzów zajmuje trzecie miejsce. Na pierwszym miejscu jest Unia Leszno (18 tytułów mistrza Polski), a za nią ROW Rybnik (12 mistrzostwa).