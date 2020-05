Zmarł Jacek Zieliński. Walczył z barierami dla niepełnosprawnych

Jerzy Rembas. Człowiek, który nie przestraszył się Wembley

- Żałuję, że nie zdobyłem medalu na Wembley. O tym stadionie wiele się słyszało, ale nie był on taki straszny, jak go malowali. To piąte miejsce, to mój największy sukces. Przy odrobinie szczęścia powinienem zająć tam trzecie miejsce – tak Jerzy Rembas, legendarny żużlowiec Stali...