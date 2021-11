Zmarł trener legenda. Jan Suwary z piłkarkami TKKF Stilon Gorzów zdobywał kilkukrotnie tytuł mistrza Polski

Jan Suwary - twórca kobiecej piłki w Gorzowie

Jana Suwarego można też nazwać twórcą piłki nożnej w Gorzowie, bo to on 17 stycznia 1984 r., w hali przy ul. Czereśniowej poprowadził pierwszy trening dla piłkarek, na który stawiło się 36 dziewcząt, z których zdecydowana większość pracowała na produkcji w zakładach Stilonu. Choć zgłosiło się ok. 100 pań! Wprawdzie pierwsze próby założenia drużyny były w drugiej połowie lat 70., ale w tamtym czasie nie udało się temu zespołowi przystąpić do rozgrywek ligowych. Dopiero z inicjatywy Bogdana Jakubczaka, uznawanego za założyciela sekcji, drugiego z organizatorów Konrada Olszewskiego i właśnie Suwarego, powstał zespół w ramach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej przy Stilonie. O tym można przeczytać w książce "20 lat piłki nożnej kobiet w Gorzowie Wielkopolskim (1984-2004)" Zbigniewa Szafkowskiego,