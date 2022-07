Zmarzlik odniósł się do potencjalnego transferu ze Stali Gorzów do Motoru Lublin w PGE Ekstralidze

– Drodzy kibice, mam dla was dobrą wiadomość. Chciałbym Wam przekazać, że zostaję z wami, zostaję w Stali Gorzów na sezon 2023. Bardzo się z tego faktu cieszę. Mam nadzieję, że wy również – usłyszeliśmy z ust Szymona Woźniaka, na nagraniu opublikowanym na Facebooku w sobotę.

Dzień wcześniej na przedmeczowej konferencji prasowej wychowanek Polonii Bydgoszcz przekonywał dziennikarzy, że plotki transferowe związane z nim i innymi zawodnikami brązowych medalistów mistrzostw Polski nie mają żadnego wpływu na ich przygotowanie do spotkania z Unią Leszno.

– Na zawodników w ogóle to nie wpływa. My jesteśmy profesjonalistami. I nieraz byliśmy w takiej czy innej sytuacji. Po prostu, jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ja jestem zawodnikiem totalnie skoncentrowanym na swoim celu i to, co dzieje się wokół mnie nie ma żadnego znaczenia – mówił Woźniak, choć zapewne już wiedział, że kolejnego dnia zostanie przedstawiony jako nowy żużlowiec żółto-niebieskich na nowy rok.