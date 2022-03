Zmarzlik ponownie dostanie zastrzyk gotówki z miasta. Co z innymi sportowcami z Gorzowa?

– Podobnie jak w latach ubiegłych, to jest w 2020 i 2021 roku podpisaliśmy ze sportowcem dwie umowy. Pierwszą dotyczy promocji miasta w ramach oraz podczas jego aktywności sportowej. Za to druga odnosi się do wykorzystania wizerunku zawodnika w ramach zaplanowanych w mieście działań promocyjnych – przyznaje „GL” Marta Liberkowska, dyrektorka Wydziału Promocji i Informacji UM.

Co to tak naprawdę oznacza? Po prostu, dwukrotny indywidualny mistrz świata na żużlu np. w trakcie zawodów w rozgrywkach krajowych i międzynarodowych będzie zobowiązany choćby do wymieniania Gorzowa jako swojego miasta, gdy będzie udzielał wywiady telewizyjne, radiowe czy prasowe. Poza tym, jego wizerunek będzie wykorzystywany przez magistrat w ramach zaplanowanych w Gorzowie działań promocyjnych, takich jak: kampanie, akcje, konferencje czy spotkania. Obie te umowy opiewają na kwotę 125 tys. brutto.