Zmiany w Stali Gorzów. Tomasz Michalski już nie jest dyrektorem klubu

„Piękny wspaniały czas za mną. Dziękuję za każdą chwilę razem z Wami. (...)Teraz czas na nowe wyzwania i na pewno do zobaczenia na sportowych arenach” - napisał we wtorek 28 czerwca przed południem na Faceboku Tomasz Michalski, były już dyrektor klubu w Stali Gorzów.

- Umowa została rozwiązana dziś za porozumieniem stron - potwierdził nam Michał Wasilewski, rzecznik prasowy Stali Gorzów.

- A co było powodem rozstania? - dopytywaliśmy.

- Nowy zarząd klubu ma prawo tworzenia własnej polityki kadrowej i z tego prawa korzysta - odpowiedział nam M. Wasilewski. Dodał przy tym, że na razie nie jest znane nazwisko następcy Michalskiego.