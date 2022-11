Zmywarka w domu przyda się nie tylko do czyszczenia naczyń, kubków i sztućców. Możesz w niej prać buty i czyścić klosze! Sprawdź, co jeszcze

Zmywarka jest świetna do czyszczenia wielu przedmiotów, których pralki nie dopiorą tak dokładnie, a także do dezynfekcji.

Oczywistym jest przecież, że ręcznie nie będziemy w stanie umyć niczego w temperaturze 60 czy 70 stopni, bo przepłacimy to poparzeniem. W takich sytuacjach z ratunkiem przychodzi niezawodna zmywarka, jeden z ulubionych sprzętów AGD Polaków.

Zmywarki osiągają na tyle wysoką temperaturę, że są w stanie wyeliminować zewnętrzne mikroorganizmy oraz bakterie, a w rezultacie zdezynfekować domowe przybory, które w nich umieścimy.