Znamię! Znam je? Rusza program edukacyjny dla uczniów lubuskich szkół

Pogoda sprzyja miłośnikom zażywania kąpieli słonecznych. Tymczasem specjaliści przypominają amatorom leniwego plażowania o niebezpieczeństwach jakie niesie za sobą opalanie. Zbyt długie i częste może doprowadzić do rozwoju czerniaka. Latem ryzyko zachorowania na tego groźnego raka skóry zwiększa się nawet kilkukrotnie.

Jesteśmy populacją o jasnych włosach i jasnej karnacji, która ma tendencję do występowania piegów czy znamion, a to są właśnie te cechy, które predysponują do rozwoju tego groźnego nowotworu. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest również to, że często nie potrafimy korzystać z kąpieli słonecznych oraz rekreacji na dworze. Nie chodzi oczywiście o to, aby w ogóle nie wychodzić z domu, ale wiedzieć, jak chronić się przed niebezpiecznym promieniowaniem - mówi Dorota Konaszczuk, Lubuski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gorzowie.