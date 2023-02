Znana piosenkarka zaśpiewała w zakładzie w Gorzowie. Poszła śladem Chrisa de Burgha. On śpiewał w Askanie

Dla zgromadzonych gości oraz kilkudziesięciu pracowników (a także naszego dziennikarza) mogło to być niemałe zaskoczenie. We wtorek 7 lutego na terenie strefy ekonomicznej w Gorzowie, w ogromnej hali o powierzchni 7 tys. mkw. wystąpiła bowiem Marika. To reaggeowo-popowa wokalistka, która przed laty wylansowała przebój „Moje serce”, nagrywała piosenki z Gooralem i Grubsonem, a kilka lat temu dała się poznać szerszej publiczności jako prowadząca talent show The Voice of Poland w telewizyjnej Dwójce. Prawie dziesięć lat temu była gwiazdą odbywającego się na gorzowskich błoniach Festiwalu Brzmienia i Podniebienia.