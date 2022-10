Znany aktor będzie na święcie biblioteki w Gorzowie

Gorzowska Herbertiada to wydarzenie literackie, które promuje patrona gorzowskiej książnicy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna nosi bowiem imię Zbigniewa Herberta. Patron nie jest przypadkowy. Ponad pół wieku temu Z. Herbert był związany z Gorzowem. W sezonie 1965/1966 ten ceniony poeta był kierownikiem literackim Teatru im. Juliusza Osterwy. - W tym roku Herbertiada odbędzie się po raz piąty - mówi Sławomir Szenwald, dyrektor biblioteki.

W trakcie Herbertiady zaplanowano cztery wydarzenia. Dwie przedpołudniowe - warsztaty literackie i gra miejska - skierowane są do młodzieży. Do wszystkich chętnych skierowane są natomiast wydarzenie popołudniowo-wieczorne.

O 17.00 w sali 102 gorzowskiej biblioteki odbędzie się wykład prof. dr hab. Małgorzaty Mikołajczak zatytułowany „Herbert na Akropolu. Podróż do źródeł cywilizacji i podróż w głąb siebie”.

O 18.00, także w sali 102, będzie można natomiast zobaczyć spektakl poetycko-muzyczny oparty na wierszach Herberta. Wezmą w nim udział Andrzej Mastalerz, aktor Teatru Polskiego w Warszawie i Marta Wągrocka, aktorka oraz wokalistka, absolwentka Akademii Muzycznej w Gdańsku.

Czytaj również:

Gorzów. Biblioteka kupiła książek za pół miliona! Dla dorosłych są kryminały, a dla młodych... manga