Znów rośnie liczba pacjentów z COVID-19 w szpitalu w Gorzowie |2 LUTEGO

W środę 2 lutego w Lubuskiem potwierdzono 906 nowych przypadków koronawirusa. To jeden z wyższych wyników w regionie od początku pandemii i o 31 proc. wyższy niż przed tygodniem. Wskaźnik zakażeń w województwie wzrósł do poziomu 81,54 os. na 100 tys. mieszkańców i jest on najwyższy do tej pory rezultat.

Środowe dane znów przyniosły najwyższe dane zakażeń z Zielonej Góry. W południowej stolicy Lubuskiego odnotowano aż 152 zakażenia i w związku z tym Gród Bachusa jest już centrum zakażeń w regionie. To właśnie w Zielonej Górze jest już najwyższy wskaźnik zakażeń w województwie, który wynosi 103,35.

Gorzów z kolei jest niemal na drugim biegunie. W środę potwierdzono u nas 87 zakażenia, co pozwoliło przesunąć się miastu na przedostatnie miejsce pod względem wysokości wskaźnika zakażeń. Z pandemią lepiej radzi sobie od nas tylko powiat krośnieński.