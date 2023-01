Zobacz, co będą licytować na Starym Rynku w niedzielę! Mamy też rozkład jazdy koncertów

Na ulicach Gorzowa będzie około 300 wolontariuszy, którzy kwestować będą od godzin przedpołudniowych do 20.00. Jeśli ktoś będzie chciał wesprzeć zbiórkę, to po tej godzinie będzie mógł to zrobić jedynie na Starym Rynku. To właśnie tu odbędzie się największa (ale niejedyna) impreza 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozpocznie się ona od 16.00, a w jej trakcie koncerty będą przeplatać się z licytacjami.