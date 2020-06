Zobacz, jak wygląda ogród w Kinicach Bartosza Zmarzlika ze Stali Gorzów

Jak sam przyznaje indywidualny mistrz świata na żużlu, w trakcie narodowej kwarantanny w ogrodzie niemal codziennie spędzał czas do blisko 16.00. Między innymi dokończył tworzenie stołu, który zaczął robić jakiś czas temu. To w tym ogrodzie pielęgnuje na przykład rabatki, a w stawiku dokarmia kaczuszki. Jedna jest kolorowa, druga - biała.

W ogrodzie jest jedno z naszych, moim i Sandry, ulubionych miejsc. To jest nasz stawik. Stworzył go mój dziadziuś. Bo też dzięki niemu oraz rodzicom mam tutaj swoje miejsce i swój azyl - mówi Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów.

- Czuję, że to jest dobre miejsce dla mnie. Od dziecka jestem w tej miejscowości. Wyprowadziłem się 150 metrów od rodziców, więc nadal ich mam pod ręką. Obok jest babcia, firma i brat. Codziennie widzimy się - mówi Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów. - Szczerze? Nie wyobrażam sobie inne miejsca do zamieszkania. Do miasta mam blisko. Mogę do niego podskoczyć, jak czegoś potrzebuję, w każdej chwili. A tutaj mam drzewa, słońce, jezioro... Co mi więcej trzeba?