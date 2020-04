Zobacz niesamowite zdjęcia Gorzowa sprzed lat!

Pamiętacie Gorzów sprzed lat? Jeśli tak - to zabieramy Was w sentymentalną podróż, jeśli nie - to będziecie mieli okazję przekonać się, jak kilkadziesiąt lat temu wyglądało nasze miasto. Jak wyglądały ulice, co było nad Wartą zanim powstał piękny bulwar, jakie samochody jeździły po gorzowskich drogach... Autorem publikowanych zdjęć jest Lech Orzoł. Jeśli macie podobne fotografie - podzielcie się nimi z naszą redakcją! Zdjęcia możecie wysyłać na adres: gorzow@naszemiasto.pl.

