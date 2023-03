Żółto-niebieskie bukiety na Dzień Kobiet? Wiadomo! To kwiaty od Stali Gorzów

- Takich młodych ludzi jest naprawdę mało. Szacun, panowie – komentuje pani Ela.

- Brawo, panowie – dodaje pani Ewa.

To tylko kilka z komentarzy do środowej akcji Stali Gorzów. Tak jak w poprzednich latach, przedstawiciele klubu, m.in. Oskar Serpina - trener szczypiornistów, Mateusz Bartkowiak i Oskar Paluch – młodzi żużlowcy, pojawili się w centrum miasta z naręczem kwiatów, by rozdawać je spacerującym w okolicy Starego Rynku paniom. Powód? Oczywisty! 8 marca to już od ponad wieku Dzień Kobiet niemal na całym świecie.

Bukiety, które rozdawali sportowcy, były w kolorze żółto-niebieskim. To też nie powinno dziwić. Takie są bowiem barwy Stali.