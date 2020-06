Żółw wygrzewał się w słońcu nad stawem w Parku Róż w samym centrum Gorzowa. Zobacz fotki dumnego gada

- Zawsze z aparatem wychodzę z domu, taka rodzinna tradycja: a to tramwaje, a to pociągi, a to ptaki... Ciągle coś się trafia – mówi gorzowianka. Mieszka w pobliżu Parku Róż i często chodzi koło położonego w nim stawu. – Ale żółwia widziałam tam pierwszy raz – mówi gorzowianka. Gada sfotografowała w środę 17 czerwca. - Stałam parę minut i on był tam cały czas – dodaje.

No to idźcie na spacer do Parku Róż i wypatrujcie gadziny! Gdyby się Wam udało to, co pani Beacie, podeślijcie nam fotki!

