Żużel. Nadzieje Stali wygrały turniej w Gorzowie

Drużynowy Puchar Ekstraligi 250cc to całkowicie nowe rozgrywki w polskim żużlu. Przeznaczone są dla zawodników, którzy ścigają się na motocyklach o pojemności 250 cm3 i którzy mają 13-16 lat. Są uzupełnieniem zapoczątkowanego już kilka lat temu cyklu indywidualnych turniejów o Puchar Ekstraligi.

Zawody w DPE rozgrywane są według zmodyfikowanej tabeli turniejów par. Każda z drużyn musi składać się z trzech zawodników, a jeśli tylu w swojej kadrze akurat nie ma, musi wypożyczyć zawodnika z innego ośrodka.

Tak jest właśnie w Stali Gorzów, w której licencję na starty w klasie 250cc ma tylko dwóch zawodników: Denis Andrzejczak i Mikołaj Krok. Żółto-niebiescy uzupełnili więc skład - podkreślmy: tylko na cykl DPE - Emilem Koniecznym z Unii Leszno.

W poniedziałek cała trójka startowała w 4. rundzie DPE w Gorzowie. I choć w pierwszych swoich biegach D. Andrzejczak i E. Konieczny upadli na tor (w pierwszym przypadku zawodnik wstał i próbował kontynuować jazdę, ale ostatecznie nie ukończył wyścigu), to nie przeszkodziło to Stali znaleźć się w czołówce turnieju. Gorzowianie zajęli pierwsze miejsce ex aequo z drużyną Klubu Sportowego Toruń.