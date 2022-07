Żużlowcy Stali Gorzów pojadą z GKM Grudziądz w piątek w PGE Ekstralidze, ale bilety za odwołany mecz można już zwracać

Oczywiście, wejściówki zakupione na konfrontację, która miała zostać rozegrana 1 lipca będą też ważne tydzień później, ale jest również możliwość ich zwrotu.

Oto treść komunikatu Stali Gorzów, zamieszczonego na stronie internetowej klubu:

Jeśli bilet jest imienny i na wejściówkę będzie chciała wejść inna osoba nie ma konieczności zmiany danych. Ważne żeby osoba, która wchodzi na bilet Junior bądź Senior miała przy sobie dokument potwierdzający zniżkę.

Kibice, którzy zakupili wejściówki, a nie będą mogli wybrać się na stadion im. Edwarda Jancarza w nowym terminie mogą oddać bilety w dniach 04.07-06.07.2022r. w sklepie klubowym przy Bramie Głównej Stadionu w godzinach od 10:00 do 16:00.

Bilety zakupione przez stronę www.bilety.stalgorzow.pl można zwrócić także wysyłając do 06.07.2022r. do godz. 16:00 potwierdzenie przelewu, bilety (format pdf) oraz w treści e-maila nr biletów i nr konta bankowego do zwrotu na adres: [email protected]