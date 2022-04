Żużlowcy Stali Gorzów zmierzali po złoto mistrzostw Polski par, a wylądowali poza podium

To był najsilniej obsadzony finał mistrzostw Polski par klubowych w jego prawie 50-letniej w historii! Wszystko za sprawą zmiany w regulaminie. W poprzednich latach impreza traciła na randze, klubom zdarzało się wysyłać na te zawody rezerwowe składy. By przywrócić prestiż imprezie, od tego roku kluby muszą desygnować do niej zawodników, którzy w poprzednim sezonie legitymowali się najwyższymi średnimi biegopunktowymi w lidze (wśród nich może być jeden zawodnik zagraniczny). Efekt? We wczorajszym finale wystartowało aż pięciu indywidualnych mistrzostw świata.