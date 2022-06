Żużlowe derby lubuskie. Rywalizacja Stali Gorzów i Falubazu Zielona Góra spisana w książce

- Tęsknię za derbami, ale za tymi z czasów, gdy zespoły składały się z miejscowych zawodników - mówi Robert Borowy. Właśnie ukazała się jego książka „Żużlowe derby lubuskie”. Są w niej historie, w które kibicom Stali i Falubazu może być trudno uwierzyć...

Jakimi prawami rządzą się derby?

- Derby to coś więcej niż sport... Przynajmniej w naszym regionie, który przecież powstał zaraz po wojnie. Szukał on wtedy swojej tożsamości, a pierwszym tego przejawem był sport, a w tym sporcie - piłka nożna i żużel. Żużel stał się jednak wizytówką, a derby stały się czymś więcej niż rywalizacja sportowa. Zdaniem niektórych była to nawet walka polityczna dwóch stron, czyli północy i południa. Gorzów zawsze czuł się bowiem pokrzywdzony i miał do Zielonej Góry pretensje, że jest tym mniejszym miastem w województwie zielonogórskim. W rzeczywistości Gorzów był jednak tym większym i gorzowianie próbowali to udowadniać na arenach sportowych, m.in. na torze. Stal Gorzów i Falubaz Zielona Góra rywalizowały ze sobą już 102 razy. Z archiwum Roberta Borowego Od początku lubuskie derby żużlowe były świętą wojną?

- Zawodnicy, którzy startowali w derbach w latach 60. i na początku 70., mówili, że nie wyczuwali żadnej niezdrowej rywalizacji między sobą. Zawodnicy z Gorzowa i Zielonej Góry utrzymywali ze sobą dobre kontakty, jeździli na obozy, pomagali sobie przy sprzęcie. Zielonogórzanie mówili nawet, że gorzowianie ich wszystkiego nauczyli. Pierwsze derby były więc takie także na torze. Dziesięć pierwszych meczów Stal wygrała i poza jednym, w 1960 roku, były to zwycięstwa wysokie. Takim punktem, gdy na trybunach zrobiło się gorąco, był sezon 1978. Wtedy doszło do poważnych rozrób na stadionie w Zielonej Górze. Sam byłem na tych derbach ze swoim ojcem i pamiętam, jak uciekaliśmy sprzed stadionu samochodem, by nie dostać kamieniami.

A co takiego się stało, że były aż takie zamieszki?

- Już w trakcie meczu dochodziło do awantur i bijatyk na stadionie. Wtedy nie było podziału na sektory gospodarzy i sektor gości. Było jednak widać, kto cieszy się ze zwycięstw Gorzowa, a kto ze zwycięstw Zielonej Góry.

W ogóle to cały mecz zaczął się bardzo nerwowo, bo od dwóch poważnych wypadków. W biegu I Edward Jancarz starł się z Aleksandrem Grygorem, który odniósł tak poważną kontuzję, że już nigdy nie wrócił na tor. Później też było dużo wypadków, w których głównie upadali na tor gorzowianie lub byli ich sprawcami i już to podsycało nerwową atmosferę. Oprócz tego był to też mecz ligowy, w którym po raz pierwszy w barwach Stali pojechał Bolesław Proch, który w barwach Falubazu jeździł do 1975 roku. W 1976 przeszedł on do Stali Gorzów, ale został na cały sezon zawieszony i nie mógł jeździć w Polsce, a w kolejnym sezonie nie było meczu ligowego, bo Falubaz jeździł w niższej lidze.

W 1977 był tylko mecz towarzyski. Przyszła na niego grupa kibiców, która przygotowała się na „przywitanie” Procha. On natomiast podczas prezentacji, gdy spiker miał już wyczytać jego nazwisko, założył na uszy słuchawki i wszyscy tak parsknęli śmiechem, że już nikomu nie chciało się gwizdać.

Pierwszy raz zielonogórzanie wygrali ze Stalą w 1972. Jak to zwycięstwo przeżywali kibice z Zielonej Góry?

- Na pewno przeżywała to „Gazeta Lubuska”, bo czerwonymi literami napisała tytuł: „Sensacyjne zwycięstwo Zgrzeblarek”. Jak mi opowiadali zawodnicy z tamtych lat: Jerzy Padewski, Andrzej Pogorzelski, Marek Towalski, Zbigniew Filipiak, Jan Krzystyniak czy Andrzej Huszcza, derby były wtedy tylko na trybunach. Zawodnicy czuli jednak presję otoczenia. Drużyny składały się z miejscowych zawodników. Mówiło się więc, że można przegrać każdy mecz, ale nie derby.

W drugiej połowie lat 70. do rywalizacji doszły jeszcze czynniki polityczne. Politykom z północy zależało, żeby Stal dominowała nad Zieloną Górą, bo od 1975 roku to była już rywalizacja województw.