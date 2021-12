Żużlowiec Bartosz Zmarzlik ze Stali Gorzów ponownie w kalendarzu "Dżentelmeni" Oliviera Janiaka

Bartosz Zmarzlik "Dżentelmenem"

- To była wielka przyjemność wziąć udział w tworzeniu Kalendarza Dżentelmeni na 2022 rok. Bardzo dziękuję za ponowne zaproszenie do udziału w tym projekcie - napisał na Facebooku nasz zawodnik.

Kalendarz "Dżentelmeni" Oliviera Janiaka

W tym został wydany po raz dwunasty. Jego pomysłodawcą jest prezenter telewizyjny Olivier Janiak. Pieniądze ze sprzedaży kalendarzy trafią do trzech fundacji: TVN "Nie jesteś sam", Dom Aniołów Stróżów i Salam Lab. Można go kupić przez stronę internetową www.lancerto.com. Do tej pory w ten sposób przekazano najbardziej potrzebującym kilka milionów złotych.