Żużlowiec Stali Gorzów Szymon Woźniak przez cały sezon jeździł z kontuzją. Wiedzieliście o tym?

Szymon Woźniak o swoich dolegliwościach opowiedział dziennikarzowi Marcinowi Majewskiemu w telewizyjnym programie „Trzeci wiraż”, wyemitowanym w nSport+:

- Miniony sezon był lepszy od poprzedniego, ale sportowo nie jestem do końca zadowolony, bo wiem, że stać mnie na więcej. Ale mam świadomość z czym się mierzyłem prócz rywali na torze. Nie mówiłem o tym publicznie, bo nie uważałem tego za profesjonalne. Teraz mogę powiedzieć, że cały sezon przejeździłem z niezrośniętą kością łódeczkowatą. Lekarze zimą zalecali, żeby tego nie operować, spędziłem więc masę czasu na rehabilitacji, żeby ta wredna kość zrosła się. Wydałem na to kupę pieniędzy i poświęciłem masę czasu. Niestety, przed sezonem, kiedy lekarze stwierdzili, że z jakiegoś powodu ta kość nie ma ochoty się zrosnąć i zalecali operację, to ja już musiałem zaczynać sezon. Powiedziałem: teraz panowie musicie poczekać, ja muszę wykonać swoją robotę. Nie miałem innego wyjścia, jak zagryźć zęby i cały sezon przejechać z tą kontuzją. I wszystko byłoby OK, gdyby nie złamanie lewego nadgarstka w trakcie sezonu. To mocniej skomplikowało sprawę, dlatego chciałem tylko dojechać sezon do końca i z utęsknieniem czekałem na zabieg. Nie korzystałem z żadnych leków przeciwbólowych, nauczyłem się z tym żyć, przyzwyczaiłem się do bólu i nauczyłem się odciążać rękę na torze i przy czynnościach codziennych. Wszystko starałem się wykonywać lewą ręką, by ta prawa służyła tylko na te – nazwijmy to - pięć minut pracy w niedzielę. I naprawdę dobrze z tym sobie radziłem, ale złamanie lewego nadgarstka skomplikowało sytuację, bo prawa ręka zaczęła odciążać lewą i wtedy zaczął się większy problem. Ale cieszę się, że sezon tak się skończył i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że kontuzja prawej ręki nie miała wpływu na wynik drużyny.