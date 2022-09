ZWKF w Gorzowie powitał swoich studentów – medalistów mistrzostw świata oraz Europy

Gorzowska uczelnia, którą ukończyło kilku olimpijczyków, uroczyście zaprezentowała swoich studentów mieszkańcom, uczniom szkół z Gorzowa oraz władzy miasta, a także województwa.

- Chcę zapewnić, że nadal będziemy robić wszystko, abyście mieli jak najlepsze warunki do pogodzenia uprawiania profesjonalnego sportu, na najwyższym poziomie z nauką. Nie bójmy się tego powiedzieć. Nasza uczelnia dzierży palmę pierwszeństwa na świecie, jeśli chodzi o medale mistrzostw świata i Europy w kajakarstwie - mówił dziekan ZWKF dr hab. Piotr Żurek do studentów.

Do podobnego spotkania doszło w tamtym roku, gdy AWF witał olimpijczyków z Tokio. Tak jak teraz, tak i tamtego dnia na Estkowskiego pojawiła się Anna Puławska. To srebrna i brązowa medalistka z Japonii oraz podwójna mistrzyni świata i potrójna mistrzyni Europy (w K-2 i K-4 500 m oraz w ME w K-1 500 m).