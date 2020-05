Zwolnienia z opłat za żłobki w Gorzowie? To możliwe! Kto skorzysta?

Opłata za pobyt dziecka w żłobku w Gorzowie to 250 zł miesięcznie (i jest to opłata stała). Dodatkowo płaci się 7 zł za każdy dzień, w którym dziecko korzysta z wyżywienia w placówce.

W kwietniu, gdy żłobki w związku z epidemią koronawirusa były zamknięte, rodzice maluchów musieli i tak musieli płacić opłatę stałą. Miasto nie zrezygnowało z jej pobierania, by móc utrzymać placówki. Teraz ma to się zmienić.