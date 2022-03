Zwrot kosztów za przyjęcie uchodźców. Można już składać wnioski

Osoby, które zdecydowały się przyjąć pod swój dach obywateli Ukrainy mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie, czyli rekompensatę kosztów z tego tytułu. To czterdzieści złotych dziennie za osobę.

Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy. Środki na ten cel zapewni wojewoda.

Dziś nie znamy jeszcze dokładnej skali mówiącej o tym, ile osób o takie świadczenie może się ubiegać. Wiemy jednak, że wielu mieszkańców przyjęło uchodźców pod swój dach, nawet mimo to, że nie stać ich na utrzymanie takich dodatkowych lokatorów. Dzięki rekompensacie będą mieli pieniądze na pokrycie związanych z tym kosztów. Nie ma tutaj żadnych zasad co do tego, na co dokładnie te pieniądze mają być przeznaczone - dodaje Karol Zieleński.