100 dni do matury, a Ekonomik bawi się na całego! [CZ. II]

Tak się bawił gorzowski Ekonomik na studniówce! [DUŻO ZDJĘĆ, WIDEO]

Gwiazdą imprezy w nocy z soboty na niedzielę (7-8 stycznia) był niewątpliwie... wychowawca z Ekonomika Tomasz Borecki. To on tańczył w wielkim kółeczku, to on poprowadził gigantyczny "pociąg", to on najczęściej był proszony o wspólne zdjęcie. A zabawa była przednia.