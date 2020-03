12 marca to ważna data. Tego dnia wypada święto matematyki. Też świętuj!

W naszej szkole miesiąc marzec 2020 został ogłoszony miesiącem matematyki. Dlaczego marzec? W marcu obchodzimy wiele świąt: Dzień Kobiet (8 marca), Dzień Polskiej Statystyki (9 marca), Ogólnopolski Dzień Matematyki (12 marca). Z kolei 14 marca to Międzynarodowy Dzień Matematyki, urodziny swoje obchodzi liczba Pi, ale również urodził się w tym dniu Albert Einstein. Nie można zapomnieć też o genialnym matematyku Stefanie Banachu, który urodził się 30 marca. Okazji jest więc wiele i w naszej szkole podejmujemy szereg działań, aby zainteresować uczniów matematyką. Pokazać, że nie są to tylko rachunki czy wzory ale fantastyczna przygoda z Królową Nauk. Człowiek rozwija się, gdy jest aktywny i gimnastykuje komórki. Poprzez doświadczenia i budowanie świadomości uczniów, pokazujemy,rże od matematyki nie warto uciekać

Nasze działania rozpoczęły się od przeprowadzenia Międzynarodowego Konkursu "Matematyka bez granic". Kolejne dni to warsztaty dla uczniów z wizualnego myślenia prowadzone przez panią Aleksandrę Kordacz (RyśOlka). Uczniowie mogli tworzyć magicznie notatki, które pozwalają na skuteczną naukę. Nauczyciele natomiast poznawali gry z zastosowaniem Kart Grabowskiego. Karty pozwalają na zdobycie umiejętności w zakresie dodawania i odejmowania, mnożenia i dzielenia czy rozwiązywania zagadek w zakresie gier logicznych. Można je wykorzystać podczas różnych zajęć z dziećmi. Kolejne dni to takie akcje jak: matematyczne wyPIeki, matematyczne turnieje klas, rachmistrze matematyczne czy prezentacja "Ziemia się liczy", a także przerwa z PIzzą z PIeca czy recytacja rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. Dodatkowo zostały ogłoszone konkursy: matematyczny T-shirt - wykonaj projekt koszulki promującej matematykę oraz artystyczna liczna Pi - praca przestrzenna "godna podziwu liczba PI". Matematyczne pranie oraz różne wystawy, w tym Women of Maths czy Matematyka fraszką, wierszem i limerykiem można oglądać w holu szkoły oraz na I piętrze naszej szkoły.

W II połowie marca będzie wystawa prac "Matematyczny wszechświat" i Did you know? - ciekawostki matematyczne po angielsku. Wszystkie prace uczniów są bardzo pomysłowe, twórcze i kreatywne. Wykonane są przeróżną techniką. Rozpowszechniamy również interaktywne rozwiązania nauki. Dodatkowo nasza szkoła dołączyła do międzynarodowego projektu etwinning, Life With Numbers (TwinSpace - Projekt), w którym biorą też udział szkoły z Turcji, Portugalii, Hiszpanii, Serbii czy Rumunii. Zrobiliśmy to, aby dzielić się swoimi pomysłami z innymi, ale również, aby pochwalić się naszymi zdolnymi uczniami. W ten sposób mamy możliwość poznać inne, ciekawe metody nauczania matematyki. Nasze poczynania oraz pomysły i inspiracje z innych krajów możecie śledzić na stronie projektu.