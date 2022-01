29 zakażeń w Gorzowie. To najwjęcej w Lubuskiem |11 STYCZNIA

We wtorek 11 stycznia w Lubuskiem potwierdzono 189 nowych przypadków koronawirusa. To o 30 infekcji mniej niż tydzień temu, a więc wskaźnik zakażeń w regionie spadł do poziomu 26,87 os. na 100 tys. mieszkańców. To najniższa średnia od momentu, gdy po 12 grudnia zaczęła opadać czwarta fala pandemii (tamtego dnia wskaźnik osiągnął rekordowy poziom 71,12).

W Gorzowie było 29 zakażeń, w powiecie żarskim - 24, Zielonej Górze - 22, w pow. gorzowskim - 20, żagańskim - 17, słubickim - 15, świebodzińskim - 12, strzelecko-drezdeneckim - 10, międzyrzeckim - 9, zielonogórskim - 8, krośnieńskim - 7, sulęcińskim - 6, nowosolskim - 5, wschowskim - 5.

A jak wygląda sytuacja w lubuskich szpitalach? Nieznacznie wzrosła liczba hospitalizowanych, których jest 523 (dobę wcześniej było 516). O dwie osoby zmniejszyła się natomiast liczba osób podłączonych do respiratora i wynosi ona 31.