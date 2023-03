38 lokali zamierza przerobić szparagi na "niebo w gębie". Nocny Szlak Kulinarny będzie w czerwcu

- Zakończył się nabór do udziału w Nocnym Szlaku Kulinarnym. Tegoroczny jest rekordowy, bo zgłosiło się 38 lokali gastronomicznych, z czego aż 17 nowych. Liczby są optymistyczne. Pokazują, że pomimo trudnej sytuacji gospodarczej restauratorzy to silna i perspektywiczna branża w mieście – mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego urzędu miasta. W zeszłym roku w imprezie wzięły udział 32 lokale.

Nocny Szlak Kulinarny będzie w czerwcu

W tym roku Nocny Szlak Kulinarny w Gorzowie zamienił się miejscem w kalendarzu ze swoim starszym „bratem”, czyli Nocnym Szlakiem Kulturalnym. Tym razem kulturalna impreza odbędzie się tuż po wakacjach, będzie to 2 września. Nocny Szlak Kulinarny odbędzie się natomiast w piątek 16 czerwca (od 16.00 do 0.00) oraz w sobotę 17 czerwca (od 13.00 do 0.00).