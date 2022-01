61 lat temu uruchomiono pierwszy polski komputer. Nazywał się Odra. Zobacz unikatowe zdjęcia Hanna Wieczorek

26 stycznia 1961 r. we wrocławskiej fabryce Elwro uruchomiono wyprodukowany tam pierwszy polski komputer Odra 1001. Ten model, wykonany w jednym egzemplarzu nie wszedł jednak do produkcji. Rok później, po poprawkach i ulepszeniach pojawiła się Odra 1002. Zobaczcie, jak produkowano komputery Odra, kalkulatory i inny sprzęt elektroniczny we wrocławskich zakładach Elwro.