765. urodziny Gorzowa będzie można świętować nawet... pod niebem

Gorzów został założony 2 lipca 1257. Tego dnia Jan I, margrabia brandenburski, upoważnił rycerza Alberta de Luge do założenia miasta. Nazywało się ono wtedy Landisberch Novam. Później stało się Landsbergiem, a po II wojnie światowej - Gorzowem.

765. urodziny miasta przypadają w sobotę. A to doskonała okazja, by znalazł się czas na organizację kilku ciekawych imprez. Które z nich powinny zainteresować mieszkańców?