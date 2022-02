80 lat temu powstała Armia Krajowa. Tak obchodzono rocznicę w Gorzowie

– Żołnierze Armii Krajowej dali przykład bezgranicznej miłości do wspólnoty, jaką jest naród i państwo. Od pierwszego do ostatniego dnia walczyli o to co jest najcenniejsze w życiu ludzi, naród i państwo - o niepodległość. Gdy niemieckiego okupanta zastąpił okupant czerwony, wielu zginęło w komunistycznych kazamatach, wielu prowadziło walkę z bronią w ręku aż po późne lata 50, a wielu włączyło się w tworzenie wielkiego ruchu „Solidarności”. W imieniu wszystkich Lubuszan składamy dzisiaj hołd za ich ofiarę życia, za zbudowanie fundamentów dzisiejszej naszej niepodległej Ojczyzny – mówił wojewoda.

Armia Krajowa była podziemnym Wojskiem Polskim i częścią Sił Zbrojnych RP, które podlegały konstytucyjnym władzom państwowym działającym na obczyźnie. Poprzez swojego Komendanta ZWZ podlegała Naczelnemu Wodzowi Polskich Sił Zbrojnych. Powstała w 1942 z przekształcenia Związku Walki Zbrojnej.