Agnieszka Chylińska zaśpiewa w Gorzowie! Królowa łez wystąpi w amfiteatrze

- W MCK nie zwalniamy tempa! Do kolejnego wydarzenia w ramach cyklu Miej Czas na Koncerty zostały już nieco ponad dwa miesiące! Niedawno odbył się koncert Muńka, a my już przygotowaliśmy kolejną porcję muzycznych wrażeń. Nie zwlekając, ogłaszamy, że 28 maja w Amfiteatrze MCK zagra niepowtarzalna artystka i niepokorna dusza w jednym - Agnieszka Chylińska – poinformowało Miejskie Centrum Kultury.

Po ile bilety na koncert?

Koncert Chylińskiej odbędzie się on w amfiteatrze. Początek o 20.00. Znana jest już cena biletów na to wydarzenie. Wejściówka kosztuje 100 zł.

Agnieszka Chylińska to jedna z bardziej popularnych polskich wokalistek. W latach 1994-2003 występowała w zespole O.N.A. Później zdecydowała się na karierę solową. Aktualnie promuje ona swój czwarty solowy album studyjny. „Never Ending Sorry” ukazał się 28 października 2022 i od razu zadebiutował na pierwszym miejscu listy sprzedaży w Polsce. Album promują wideoklipy, w których zagrali wybitni polscy aktorzy m.in. Anna Dymna (zagrała w klipie do piosenki „Drań”), Adam Woronowicz („Jest nas więcej) czy Piotr Głowacki („Kiedyś do ciebie wrócę”).

