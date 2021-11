Ajajaj! Gdyby Warta Gorzów nie straciła bramki w końcówce, byłaby bliżej Centralnej Ligi Juniorów. Ale i tak nie jest daleko Alan Rogalski

Warta Gorzów - Rekord Bielsko-Biała AP Warta Gorzów

Ajajaj! Gdyby w środę 17 listopada Warta Gorzów nie straciła bramki w 84 min w pierwszym meczu barażowym z Rekordem Bielsko-Biała, byłaby bliżej Centralnej Ligi Juniorów do lat 15, bo wygrałaby to spotkanie. Ale skoro tylko i aż zremisowała, to i tak nie jest daleko gry w CLJ U-15, bo ma porównywalne szanse na to jak ekipa z Podbeskidzia.