Akademia im. Jakuba z Paradyża wybrała rektora

Rektor doprowadziła uczelnię do akademii

Prof. Skorupska-Raczyńska gorzowskiej uczelni przewodzi od 2011 r., gdy była to jeszcze Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jej głównym celem było w tamtych latach do prowadzenie do przekształcenia PWSZ w akademię. Stało się to w 2016 r.

Elżbieta Skorupska-Raczyńska jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W 1999 r. obroniła pracę doktorską z językoznawstwa. Pięć lat później otrzymała stopień doktora habilitowanego. Sześć lat temu została profesorem.

