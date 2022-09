Anna Puławska i Wiktor Głazunow startowali w USA. A inni gorzowianie zostali młodzieżowymi mistrzami świata na Węgrzech!

Zacznijmy od tych najbardziej znanych wszystkim. Puławska, dwukrotna tegoroczna mistrzyni świata w K-2 i K-4 500m i trzykrotna złota medalistka europejskiego czempionatu w K-1, K-2 i K-4 500 m, była w USA dwa razy druga, na K-1 na nietypowym dystansie 350 m i w równie nietypowej konkurencji K-2 1500 m z Czechem Josefem Dostalem. Za to Głazunow, wicemistrz globu, w C-1 na 350 m zajął czwarte miejsce, a w C-2 wraz z Kanadyjką Sophią Jensen na 1500 m uplasował się na czwartej pozycji. Dla Puławskiej były to drugie takie zawody, Głazunow w nich debiutował. Dla nich to ostatnie występy w tym roku.

Za to ci jeszcze trochę mniej znani dla niektórych robią wszystko, co możliwe, by w niedalekiej przyszłości zastąpić tych powyżej. Julia Olszewska z AZS AWF Gorzów w K-4 500 m na młodzieżowych mistrzostwach świata w węgierskim Szeged wywalczyła złoty medal. Podobnie zresztą jak Przemysław Korsak z G`Power Gorzów w K-4 500 m. Do tego kobieca czwórka pobiła rekord świata na tym dystansie i obroniła tytuł w tej konkurencji.