Stilon niemiło wita się z trzecią ligą, choć nie powinien. Przeszkodził bramkarz Gwarka Tarnowskie Góry i zdaniem gorzowian - sędzia

Powrót po czteroletniej przerwie do trzeciej ligi grupy trzeciej na stadionie OSiR przy ul. Olimpijskiej nie spętał nóg zawodnikom trenera Karola Śliwińskiego. I to pomimo tego, że ten w pierwszej jedenastce postawił na dziewięciu piłkarzy, z którymi w tamtym sezonie wywalczył awans. Tych dwóch nowych, których szkoleniowiec wprowadził do podstawowego składu to Emil Drozdowicz jako wysunięty napastnik i Maksymilian Trepczyński na środku obrony. Niemniej ich stres nie mógł sparaliżował, a to choćby dlatego, że jeszcze pół rok temu ten pierwszy występował w II-ligowych rozgrywkach, a ten drugi rywalizował na III-ligowym froncie. Co ciekawe, w kadrze zabrakło innych nabytków jak pomocnik Cyprian Poniedziałek czy obrońca Szymon Pająk oraz Japończyka Ryomy Ishizuki.

W każdym razie w sobotę niebiesko-biali od pierwszej minuty narzucili swój styl gry, ale pierwsze celne uderzenie na bramkę Ślązaków oddali dopiero w 13 min. Zrobił to nie kto inny jak właśnie Drozdowicz. „Emil, Emil, Emil!” – co jakiś czas słychać było na boisku, jak klubowi koledzy chcieli grać z nowym atakującym, który w swojej karierze zdobywał bramki nawet w ekstraklasie. Jednak to kontry podopiecznych Łukasza Ganowicza były znacznie bardziej niebezpieczne. W 20 min gdyby nie skuteczna interwencja Gabriela Łodeja, to piłka po strzale Szymona Przystańskiego zmieściłaby się pod poprzeczką i wpadłaby do siatki. Ale już sześć minut później ten sam Łodej sprokurował rzut karny. Wyskoczył do dośrodkowania, ale zamiast wybić futbolówkę, trafił w skaczącego Michała Biskupa i sędzia z Poznania Szymon Erenc chcąc nie chcąc musiał wskazać na wapno. Do jedenastki podszedł poszkodowany i… fatalnie spudłował. Od tamtej pory gra wyrównała się, ale końcówka ponownie należała do naszych. W 44 min kapitalna parada Mateusza Rosoła uchroniła przyjezdnych od utrata gola, po tym jak wyciągnął spod poprzeczki główkę najniższego na boisku Filipa Łaźniowski. – Kto to tak z bani walnął? „Buła”!? No co ty?! – pytał z niedowierzaniem ławki rezerwowych Gliwiński. Nie tylko pewnie on był zaskoczony tą sytuacją podbramkową swojego lewego obrońcy. A to nie była ostatnia akcja stilonowców w pierwszej połowie. Bo tuż przed przerwą Łukasz Kopeć z prawej strony kropnął tak, że piłka tylko i aż obiła poprzeczkę świątyni strzeżonej przez Rosoła…