Anna Puławska z AZS AWF Gorzów już jest w mistrzowskiej formie. Udowodniła to też w jedynce na Pucharze Świata w Poznaniu

Wicemistrzyni olimpijska z Tokio z K-2 500 m w drugich zawodach w tym roku, które rozgrywano w Poznaniu, wystartowała w niedzielnych finałach w jedynce i czwórce. W tej pierwszej konkurencji była druga. W tej drugiej – pierwsza. Tym samym Puławska wraz z Karoliną Nają z Posnanii Poznań, Adrianną Kąkol z KKW 129 Kraków i Dominiką Putto z Zawiszy Bydgoszcz powtórzyły osiągnięcie z czeskich Racic, gdzie odbywała się inauguracja cyklu. A przecież to nie jest ta sama osada, która w tamtym roku w Japonii zdobyła brązowy medal.

– Staram się nie porównywać, która czwórka ma większy potencjał, bo to są zupełnie inne czwórki – od razu zaznacza Puławska, która w Kraju Kwitnącej Wiśni ścigała się wraz z Nają, Justyną Iskrzycką i Heleną Wiśniewską. – Trener często po pierwszym treningu widzi, czy ta osada pływa, czy nie. A nasz pierwszy trening w tej czwórce był dość fajny i myślę, że my wszystkie, we cztery, chciałyśmy od początku razem pływać. To jest bardzo ważne, jeśli wszystkie osoby z czwórki mają jeden cel wspólny. Bo to przekłada się na wodę. Myślę więc, że ta czwórka ma również potencjał, ale jeszcze dużo pracy przed nami do imprezy docelowej, jaką są mistrzostw świata. Jeśli będzie nam dane w takim składzie popłynąć w sierpniu w Halifax w Kanadzie, to udowodnimy, że ten złote medale z pucharów nie są przypadkowe – zapowiada olimpijka.