Apator Toruń chciał trafić na Stal Gorzów i ją ma. Czy to wykorzysta? Liczymy, że nie

Ta para ćwierćfinałowej rundy play off wydaje się najbardziej wyrównana, porównując ją z innymi. Nie tylko z oczywistego względu, że Stal zakończyła rundę zasadniczą na trzecim miejscu, a Apator uplasował się na czwartej pozycji. Również dlatego, że w dwumeczu między tymi drużynami w pierwszej części rozgrywek, był remis. U siebie stalowcy wygrali 47:43, by na wyjeździe przegrać z „Aniołami” takim samym stosunkiem punktowym. O awansie do strefy medalowej będzie oczywiście decydować bilans dwóch spotkań. Co ciekawe, będzie mógł go wywalczyć ten zespół, który... przegra dwumecz. O ile będzie najlepszym ze wszystkich innych przegranych. Skoro władze ligi zdecydowały się na sześciodrużynowe play offy, to w jakiś sposób trzeba było wyłonić ten czwarty zespół.

W każdym razie torunianie nie ukrywali, że w 1/4 finału chcieli trafić na żółto-niebieskich. Świadczy o tym głównie ostatnia runda w sezonie zasadniczym, która przesądziła o zestawie par. W tej serii zawodnicy trenera Roberta Sawiny do końca rywalizowali z Betardem Spartą Wrocław, po to właśnie by spasować się ze Stalą, a nie z zieloną-energią.com Włókniarzem Częstochowa, który w ich mniemaniu jest silniejszym zespołem od podopiecznych Stanisława Chomskiego i tym samym trudniej byłoby pokonać. Fakt faktem w klubie z kujawsko-pomorskiego nikt głośno o tym nie mówił, ale po cicho takie głosy dało się usłyszeć.