Atak oszusta w Gorzowie. Mieszkaniec stracił niemal ćwierć miliona złotych!

Zmyślone historie oszustów są wiarygodne

Niestety pomimo licznych apeli policjantów, wciąż na terenie województwa lubuskiego dochodzi do oszustw związanych z podawaniem się za policjanta, oficera, wnuczka czy innej osoby. Co roku oszuści wyłudzają w ten sposób ponad półtora miliona złotych od pokrzywdzonych osób. Najczęściej są to osoby starsze, seniorzy, którzy pełni zaufania do ludzi dają się zwieść fałszywym historiom opowiadanym przez naciągaczy.