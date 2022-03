AZS AJP Gorzów chce zagrać we Wrocławiu tak, by nie zostawać tam do niedzieli

Gdyby ktoś nie oglądał meczów z tego weekendu, w których zawodniczki trenera Dariusza Maciejewskiego dwukrotnie pokonywały wrocławianki, i to całkiem sporą różnicą „oczek”, to właśnie na podstawie samych wyników mógłby wysnuć wniosek, że taki czy podobny rezultat będzie musiał powtórzyć się w hali AWF-u przy Paderewskiego. Ba, jeśli weźmie pod uwagę to, że gorzowianki w tym obiekcie triumfowały też w rundzie zasadniczej… Nie wszystko, ale z pewnością wiele wskazuje więc na to, że rywalizacja w ¼ finału może zakończyć się na trzech spotkaniach. No chyba że, na co zwracał szczególną uwagę szkoleniowiec Ślęzy, AZS AJP będzie miał o wiele niższy procent udanych prób z gry. I odwrotnie, znacznie większą celnością musiałyby wykazać się podopieczne Arkadiusza Rusina.

– W niedzielę miałyśmy ten sam problem co wczoraj, to jest brak skuteczności. Gorzów dostał dużo sytuacji i łapał wiatr w żagle – mówił po meczu na konferencji prasowej Rusin. – Brakuje nam takiego pozytywnego bodźca. Jakaś jedna armata więcej by się przydała, ale nie mamy.