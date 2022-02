AZS AJP Gorzów nie boi mówić się o tym głośno: chce złota! Na początek wygrał mecz z Widzewem Łódź w młodzieżowych mistrzostwach Polski

- W tym sezonie w rozgrywkach młodzieżowych ten zespół nie przegrał żadnego meczu. Były porażki w pierwszej lidze, ale to była dla nas cenna nauka i doświadczenie, które teraz ma zaprocentować. Dziewczyny wiedzą o co gramy w Gdańsku, ten turniej Młodzieżowego Pucharu Polski już był i to jest historia. Duży sukces naszego klubu, ale to już było. Cieszyliśmy się z tego krótko, bo wiemy, że ten najważniejszy dla nas turniej nadchodzi teraz. Najważniejsze, że mamy teraz zdrowie. Jedziemy w pełnym i optymalnym składzie. Turniej w Gdańsku nie będzie łatwy, oprócz nas będzie tam jeszcze siedem drużyn, które też chcą zdobyć medal. Wiemy, jakie mamy mocne strony i jedno jest pewne, każda z dziewczyn na parkiecie da z siebie 100 procent, a gdzie nas to poprowadzi zobaczymy w niedzielę - powiedział trener Robert Pieczyrak dla oficjalnej strony internetowej klubu.