AZS AJP Gorzów wkraczs w taką fazę, gdzie każdy mecz jest ważny. Ten z Basketem-25 Bydgoszcz w szczególności

Dlaczego? Wynika to z tabeli. AZS AJP Gorzów zdobył 26 punktów w szesnastu spotkaniach, wygrywając 10 z nich. Z kolei bydgoszczanki uzyskały 24 „oczka” w piętnastu grach, więc jeśli wygrałyby z akademiczkami, to zrównałaby się z nimi pod względem zdobyczy punktowej. W kontekście play offów miałoby to kolosalne znaczenie, zwłaszcza, że w pierwszym, październikowym pojedynku rozegranym w Bydgoszczy gorzowianki uległy brązowym medalistkom mistrzostw Polski 70:80. Ta potyczka też może wywrzeć gigantyczny wpływ na to, która drużyna, z którą będzie rywalizować w fazie pucharowej, dlatego że w walce o czwarte miejsce pozostały w zasadzie trzy zespoły - wymienione AZS i Basket-25 oraz Ślęza Wrocław. Oczywiście, do końca tej części EBLK odbędzie się jeszcze kilka starć, ale można założyć, że nasze panie nie uplasują się niżej niż szósta pozycja. A im wyższa lokata, od czwartej w górę, tym niżej notowany rywal, więc jest o co bić się. Czwarte miejsce to też przewaga własnego boiska, bo raz, że przeciwnik zaczyna play offy od konfrontacji w Gorzowie, a dwa, że ewentualne decydujące o awansie do półfinałów zawody dojdą do skutku właśnie w gorzowskiej hali. Atut swojego parkietu przy tak wyrównanej stawce, jaka jest w tym roku, może okazać się przeważający w drodze po medal. Tym bardziej z tego najcenniejszego kruszcu, bo i o takim marzą w gorzowskim klubie.