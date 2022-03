AZS AJP Gorzów wysoko wygrywa ze Ślęzą Wrocław w play offach EBLK, ale to nie był łatwy mecz

W sobotę 12 marca AZS AJP Gorzów wysoko wygrała ze Ślęzą Wrocław w pierwszym meczu pierwszej rundy play off Energa Basket Ligi Kobiet. Ale to nie był łatwy dla niego mecz.

To miał być inny mecz niż tydzień temu, gdy PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów na zakończenie rundy zasadniczej bardzo wysoko wygrała ze Ślęzą Wrocław i tak też było. Co prawda do przerwy gorzowianki tak jak w ostatniej kolejce prowadziły, ale gra była znacznie bardziej wyrównana. Świadczą o tym też statystyki. Wprawdzie w pierwszej połowie ponownie liczba zbiórek była wyraźnie na korzyść zawodniczek trenera Dariusza Maciejewskiego, choć szkoleniowiec wrocławianek Arkadiusz Rusin mógł już skorzystać z usług amerykańskiej środkowej Patrycii Bright, to dopiero w 39 min po dwóch celnych rzutach wolnych silnej skrzydłowej z Bułgarii Borislavy Hristovej nasze panie wyszły na kilkupunktowe prowadzenie. A przewagę trzech „oczek” AZS miał jedynie tuż po wznowieniu gry. Sam też dość sporo tracił w pewnym fragmencie.

Podopieczne Rusina chciały wykorzystać pod tablicami brak w AZS-ie Rosjanki Ksenii Tikhonenko, z którą nasz klub rozwiązał kontrakt w tamtym tygodniu, ale same złoto-krwiste występowały bez swojej kontuzjowanej podkoszowej Fekete ze Słowacji, stąd może to nasze nadal dominowały w pomalowanym. Również w ataku, w którym w trzeciej kwarcie najskuteczniejsze były Amerykanki Stephanie Jones i Courtney Hurt, chociaż te częściej punktowały z półdystansu niż z pozycji pod obręczą. Celne rzuty oddawała też Hristova, za trzy trafiła Wiktoria Keller, zaraz potem nie pomyliła się z osobistych i na 43 s przed końcem tej ćwiartki było 58:48. Ostatecznie do ostatnich dziesięciu minut podstawowego czasu koszykarki przystępowały przy stanie 58:49, bo świetna tego dnia była Anna Jakubiuk.