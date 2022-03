Bartosz Zmarzlik był tak spragniony jazdy, że ma już za sobą pierwszy trening w tym roku na torze

Zimowa przerwa powoli odchodzi w zapomnienie, a co za tym idzie, żużlowe motocykle po raz pierwszy w tym roku zaczynają ryczeć. W poniedziałek w Gnieźnie, dzięki uprzejmości tamtejszego Startu, na pierwszy tegoroczny trening wyjechał także zawodnik i kapitan Moich Bermudów Stali Gorzów Bartosz Zmarzlik. W związku z nadal trwającymi pracami remontowymi na stadionie im. Edwarda Jancarza, były mistrz świata nie może jeszcze trenować przy ul. Śląskiej. Nie zatrzymuje go to jednak w przygotowaniach do sezonu.

Oprócz Zmarzlika, po raz pierwszy w tym roku na tor wyjechał także Zbigniew Suchecki, były wychowanek Stali Gorzów. Obecny zawodnik Aforti Startu Gniezno zdradził nam, że tor był przygotowany tak, jak powinien, w związku z czym trening był czystą przyjemnością. - Tor był przygotowany perfekcyjnie, można powiedzieć, że było równo jak na stole, dlatego jeździło się świetnie – mówi „GL” gnieźnianin, który wraz ze wspomnianym Zmarzlikiem oraz kapitanem Startu Oskarem Fajferem i Mikołajem Czaplą pokręcili kilka kółek na owalu przy W25, a więc obiekcie przy ul. Wrzesińskiej.