Bartosz Zmarzlik i inni ze Stali Gorzów nie próżnowali. Stalowcy mają za sobą próbne jazdy na torze

Początek sezonu żużlowego zbliża się wielkimi krokami. Już za niespełna miesiąc ponownie będziemy słyszeć ryk silników we wszystkich żużlowych miastach. Pewna część zawodników już teraz kręci swoje pierwsze kółka, by jak najlepiej przygotować się do sezonu. Dotyczy to m.in. gorzowian, którzy ze względu na trwające prace remontowe na stadionie im. Edwarda Jancarza, szukają innych miejsc do trenowania.

– Jeszcze nie znamy dokładnej daty wyjazdu na tor w Gorzowie, jednak mam nadzieję, że stanie się to, jak najszybciej – mówił "GL" Wiktor Jasiński, który w tym roku po raz pierwszy zasili kadrę seniorską Stali. On oraz Szymon Woźniak i Oskar Hurysz, nowy nabytek gorzowskiego klubu, który zasili kadrę juniorską, wybrali się do niemieckiego Wittstocku. W kolejnych dniach trenował też tam Bartosz Zmarzlik. Nie trzeba było wyjeżdżać daleko, bowiem miasto położone jest blisko naszej zachodniej granicy. – Każdy z nas włożył dużo pracy w przygotowanie do sezonu, co było widać podczas treningu – przyznał Wiktor Jasiński po wtorkowym treningu.

Pogoda sprzyjała treningom, bowiem Wittstock przywitał gorzowian pełnym słońcem, a termometry wskazywały dziewięć stopni Celsjusza. Powrót na tor po przerwie zimowej zawsze wiąże się z niesamowitymi emocjami. Dla zawodników to świetna okazja, by sprawdzić swoją formę przed nadchodzącym sezonem. – Było to bardzo fajne uczucie móc wrócić na motocykl żużlowy po zimowej przerwie. Nie zapomniałem, jak się jeździ i bardzo szybko dogadałem się z nowymi motocyklami. Tor był przygotowany perfekcyjnie, idealnie do pierwszego wyjazdu – stwierdził Wiktor Jasiński, który zapytany o plany i motywację na nadchodzący sezon, odpowiedział: – Jestem pozytywnie nastawiony i gotowy do walki. Każdy z nas włożył mnóstwo pracy w przygotowania do sezonu, co było widać podczas treningu.